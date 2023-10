Governo demite servidores da Abin presos durante operação da PF

A investigação aponta que servidores tinham conhecimento da utilização da ferramenta pela Abin e praticaram coação indireta para evitar a própria demissão.

FirstMile foi usado nos três primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro (PL). O sistema era capaz de determinar a localização aproximada de alguém apenas digitando o número do celular. A ferramenta permitia rastrear até 10 mil pessoas por ano.

Há indícios de que a ferramenta da Abin era usada para monitorar jornalistas. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o uso de uma instituição de Estado para perseguição política "é alvo gravíssimo".

Em nota após a operação, a Abin afirmou que a Corregedoria-Geral da agência concluiu, em 23 de fevereiro de 2023, uma Correição Extraordinária - uma apuração interna - para verificar a regularidade do uso de sistema de geolocalização adquirido pelo órgão em dezembro de 2018. A partir das conclusões dessa correição, foi instaurada sindicância investigativa no dia 21 de março. De acordo com o órgão, a ferramenta deixou de ser utilizada em maio de 2021

Investigação da PF

Sistema utilizado pela Abin é um software intrusivo. "A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos", segundo a PF.