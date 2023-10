Alvo da PF: como é o programa secreto e espião que Abin de Bolsonaro usou

As prisões realizadas hoje (20) de dois servidores da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) pela Polícia Federal e o afastamento de outros quatro funcionários do órgão aconteceram devido ao uso irregular de um programa secreto de rastreio de celulares.

Conforme a PF, o software, denominado FirstMile, foi usado durante os três primeiros anos do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem autorização judicial para monitorar jornalistas e adversários políticos.

Ao digital o número do celular da pessoa a ser monitorada, o aplicativo determina sua localização aproximada. Sua utilização foi revelada em reportagem do jornal "O Globo" publicada em março passado, com base em relato de servidores da Abin e em documentos..