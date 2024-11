TCU manda MEC, Fazenda e Caixa explicarem pagamentos ao Pé-de-Meia

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Augusto Nardes mandou que representantes dos ministérios da Educação e da Fazenda, além da CEF (Caixa Econômica Federal), prestem explicações sobre os pagamentos feitos a estudantes no programa Pé-de-Meia após reportagens do UOL revelarem ilegalidades.

O que aconteceu

Sem aval do Congresso. O UOL revelou em outubro que o governo federal já desembolsou neste ano R$ 3 bilhões no Pé-de-Meia -- que paga mesada a estudantes do ensino médio contra evasão escolar. No entanto, os pagamentos -- realizados sem qualquer transparência -- não têm autorização do Congresso, o que contraria regras fiscais.



Os recursos do principal programa de educação do governo Lula (PT) são operados fora do Orçamento da União -- o que fere a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria legislação que criou o Pé-de-Meia.

Nardes autorizou as oitivas "considerando a gravidade da matéria, caso os indícios sejam confirmados, em face do potencial descumprimento às normas de finanças públicas", conforme diz despacho assinado por ele nesta quarta-feira (6).



Quem deve prestar esclarecimentos ao TCU. Além do MEC (Ministério da Educação), deverão se explicar por escrito ao TCU: a Caixa, o Fipem (Fundo da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio) -- fundo privado da Caixa para onde os recursos do Pé-de-Meia foram transferidos -- e dois órgãos do Ministério da Fazenda (o Tesouro Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal).