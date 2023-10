TSE: Bolsonaro misturou ato de campanha com 7 de Setembro, dizem advogados

"O fato é que, tanto em Brasília como no Rio de Janeiro, houve estratégia de fusão dos eventos oficiais de desfiles militares e de ritos institucionais com os atos de campanha do primeiro investigado", afirmou o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet em parecer encaminhado ao TSE.

Para Bolsonaro, nada muda; Braga Netto pode se salvar

Mesmo se for novamente condenado à inelegibilidade, Bolsonaro continuará inelegível pelo mesmo tempo - ou seja, até 2030. Isso porque as penas não se somam e contam oito anos a partir das eleições de 2022. Apesar disso, uma nova punição agravaria o desgaste político do ex-presidente a um ano das eleições municipais. Bolsonaro é visto como potencial cabo eleitoral nas disputas locais.

Situação diferente ocorreria com o general Braga Netto, que segue elegível e planeja disputar as eleições do ano que vem. Se condenado, o militar ficaria de fora do pleito municipal.

O cenário para Braga Netto é favorável. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral defendeu a absolvição do candidato à vice por falta de provas de sua participação nos eventos do Bicentenário da Independência, apesar do militar ter estado no palanque com Bolsonaro no Rio.