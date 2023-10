Governo Lula debate recriar Ministério da Segurança após ataques no Rio

De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o assunto está sendo debatido, mas não há ainda consenso em como a pasta seria criada nem com que atribuições. A principal pauta do encontro é como conseguir ajudar na segurança sem ter de recorrer à intervenção federal, já descartada por Lula.

Nós estamos discutindo outras medidas [voltadas à segurança], e as que ficarem definidas nos próximos dias serão divulgadas. A criação do ministério [de Segurança Pública] depende dessas discussões que nós faremos, sobre, eventualmente, qual seria o conteúdo, a proposta, o alcance, para o presidente tomar a decisão.

Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil

O petista citou a possibilidade pela primeira vez em meses em entrevista nesta manhã. Para Lula, ter uma pasta voltada exclusivamente ao assunto ajudaria na interlocução com os estados.

Quando fiz a campanha, eu ia criar o Ministério da Segurança Pública. Ainda estou pensando em criar, pensando quais são as condições que você vai criar, como é que vai interagir com os estados. Porque o problema da segurança é estadual. O que nós queremos é compartilhar com os estados as soluções dos problemas.

Lula, na live "Conversa com o Presidente"

Os ministérios sempre foram unidos durante os governos petistas, acabaram separados na gestão Michel Temer (MDB) e reunidos por Jair Bolsonaro (PL).

Dino não comentou a possível separação. Durante o governo de transição, em dezembro do ano passado, ele se posicionou publicamente contra, após ser anunciado ministro.