Lula demite presidente da Caixa após pressão do centrão e nomeia economista

O economista e funcionário de carreira Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado por Lira, assumirá o cargo. Ele já foi diretor-presidente da Funcef, o fundo de pensão da Caixa, e integrou a secretaria-executiva do Ministério da Integração Nacional em 2012, quando o PP comandava a pasta.

O cargo é a última parte do combinado entre o governo e partidos do centrão no esforço de aumentar o apoio no Congresso. Em setembro, Lula já havia entregado os ministérios do Esporte e Portos e Aeroportos para PP e Republicanos, mas as pastas eram consideradas pouco para o centrão.

Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio.

O banco é o principal fomentador de iniciativas do governo federal e o trabalho de Rita é bem avaliado pelo Planalto, o que fez com que Lula a segurasse por mais tempo. Também há uma disputa pelas vice-presidências do órgão, que influenciam nas nomeações locais, mas este assunto ainda não foi decidido.

Serrano é a terceira mulher no alto escalão do governo a ser substituída por um homem. Anteriormente, Lula já trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo e Ana Moser por André Fufuca no Esporte.

Lira tem pressionado o governo pelo cargo desde junho, quando ainda se debatia a minirreforma ministerial. Nos últimos dias, no entanto, uma exposição na Caixa Cultural de Brasília que mostra a foto do presidente da Câmara em uma lata de lixo elevou a temperatura.