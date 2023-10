Quaest: Aprovação do governo Lula cai com menor otimismo na economia

A aprovação do governo do presidente Lula (PT) caiu para 54% em outubro, de acordo com a quinta rodada da pesquisa da Genial/Quaest. O principal fator que contribuiu para este resultado foi a diminuição do otimismo com a economia, com metade (50%) dos entrevistados dizendo acreditar em melhora no próximo ano.

O que diz a pesquisa

Aprovação do governo Lula caiu de 60% para 54% em dois meses. Já a desaprovação ao trabalho do presidente subiu de 35% para 42% desde agosto, data do último levantamento da Quaest.