Tales: Com governo na mão do centrão, PT vê Lira como menor dos males

O apetite de Arthur Lira (PP-AL) por cargos no governo para membros do centrão se tornou a menor das preocupações do PT. O partido observa com cautela a crescente participação do União Brasil em áreas estratégicas do governo federal, afirmou colunista do UOL Tales Faria no UOL News da manhã de hoje (25).

Lula está tentando manter a corda esticada e não entregar tudo de uma vez, mas o Lira quer mais. O União Brasil quer fazer o próximo presidente do Senado e ter o comando geral do Congresso. Lula terá que negociar. Hoje, Lira é visto pelo PT como menor dos males. Se tiver que entregar todo o Congresso ao União Brasil, será pior ainda. É essa a situação, com o governo na mão do centrão. Tales Faria, colunista do UOL

Tales comentou a pressão para a demissão da presidente da Caixa Econômica Federal Rita Serrano, que se reunirá hoje com Lula. Para o colunista, a possível saída dela não está relacionada à polêmica em torno de uma obra de arte que retrata Lira dentro de uma lixeira, mas a uma tentativa de colocar em prática o acordo firmado pelo governo para fatiar a estatal entre os aliados do presidente da Câmara.