A Polícia Federal cumpre busca e apreensão nesta quarta-feira contra Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por participação nos atos golpistas do 8 de janeiro.

Ele é um dos alvos da 19ª fase da Lesa Pátria, que também cumpre outros doze mandados de busca e apreensão e cinco de prisão.

Leo Índio participou dos atos do 8 de janeiro e chegou a fazer postagens em redes sociais com fotos de sua participação. As buscas contra ele foram cumpridas em Brasília. Também há mandados em Cuiabá, Cáceres (MT), Santos (SP) e São Gonçalo (RJ).