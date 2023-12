Lira dá bronca em oposição e pede respeito após vaias a Lula

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deu uma bronca na oposição por ofender o presidente Lula e demais autoridades durante a promulgação da reforma tributária.

O que aconteceu

Lula foi chamado de "cachaceiro" e "ladrão" pela oposição no plenário da Câmara, onde estavam reunidos deputados e senadores. Os gritos, no entanto, foram abafados pela base governista, que saudou o petista e gritou: "Lula, guerreiro do povo brasileiro".