'Espero que seja um comunista do bem', diz Lula sobre ida de Dino ao STF

Ao pedir palmas para Dino pela aprovação no STF, Lula atribuiu a alcunha de ser um "ministro comunista" à extrema direita, embora o próprio tenha falado isso. O atual ministro da Justiça já foi filiado ao PT e passou anos no PCdoB, partido pelo qual governou o Maranhão por oito anos.

Segundo a extrema direita, [Dino] foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte e eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica ali. Meu caro Flávio Dino, com a sua competência só tem uma coisa que você não pode trair: é o teu compromisso com o povo brasileiro e com a verdade.

Lula, sobre Dino no STF

O presidente confirmou ainda que ele deverá ficar no cargo até 8 de janeiro, quando deverá haver um ato que lembre os atentados golpistas neste ano. Segundo fontes ligadas ao presidente, ainda não foi escolhido um substituto, mas Lula deverá optar por uma "solução caseira".

Esta é a quarta reunião ministerial de Lula com todos os ministros. Ele deverá ouvir o balanço do ano das respectivas pastas e fazer ponderações junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Diferentemente das anteriores, que foram até o início da noite, a expectativa é que esta acabe no meio da tarde, para que Lula vá à promulgação da reforma tributária no Congresso.

Comemoração pela reforma tributária

Lula comemorou ainda a aprovação da mudança do regime fiscal, aprovada no Congresso na última sexta (15). Ele abriu a reunião elogiando a "capacidade de negociação" dos líderes do governo no Congresso e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que encabeçou a proposta.