Lula admite que viajou muito em 2023: 'Era preciso mudar imagem do Brasil'

Eu viajei demais em 2023. Vocês sabiam que eu ia viajar, porque era preciso recuperar a imagem do Brasil e construir uma imagem positiva do Brasil no mundo. O Brasil voltou a ter importância. Nós vamos presidir o G20.

Lula, sobre viagens

Esta pauta de "reconstrução" vinha sendo abordada pelo petista desde a campanha. Ter boas relações com diferentes players globais foi uma das marcas dos seus primeiros mandatos. Neste ano, ele só não foi à Oceania entre os continentes.

Ele só foi mais de uma vez a dois países: Argentina e Estados Unidos. No país vizinho, foi à Celac em janeiro e voltou para a cúpula do Mercosul, em julho. Já à América do Norte, foi visitar o presidente Joe Biden em fevereiro e retornou para a ONU, em setembro.

Ele só interrompeu viagens para realizar a operação no quadril. O presidente passou por uma cirurgia no quadril em 29 de setembro deste ano, mas continuou despachando do Alvorada. O petista voltou a viajar ao exterior quase dois meses depois, quando foi para a Arábia Saudita, em novembro.

O presidente realiza nesta manhã a última reunião ministerial do ano. O encontro conta com a presença dos 38 ministros. No discurso de abertura, Lula fez elogios às equipes econômicas e de articulação do governo e disse que fecha o ano com um balanço positivo, mas prometeu críticas ao final das falas dos subordinados.