Sakamoto: Bolsonarismo só tem a perder se deixar PL, que não vai implodir

Para Sakamoto, Costa Neto usa a estratégia de colocar o PL com "um pé no governo e outro na oposição" para se manter influente, mas precisa "tolerar o bolsonarismo radical" para seguir sua tática.

O PL nunca pertenceu ao Bolsonaro. Nem podemos chamar o PL de bolsonarista. O Novo é muito mais alinhado às propostas e ao discurso do bolsonarismo. No PL, há uma grande quantidade de pessoas que votam alinhadas ao governo Lula. Uma minoria é ligada ao bolsonarismo, e Bolsonaro sabe disso.

Hoje, há uma disputa forte dentro do PL para tentar apontar o partido para uma direção. O Valdemar quer que o PL continue onde sempre esteve: no centrão. Ele tolera o bolsonarismo mais radical por uma questão eleitoral e de poder, mas também gostaria de ter um partido no limite do pragmatismo, que consiga abraçar várias posições. O bolsonarismo tem outros planos para o PL e quer o partido o empurrando. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Vice-líder do PL critica Valdemar: 'Fala deixa Bolsonaro em nível inferior'

Ao elogiar Lula, Valdemar inferiorizou Jair Bolsonaro, afirmou Bibo Nunes, deputado federal e vice-líder do PL. O parlamentar negou que as declarações de Costa Neto tenham aberto uma crise no PL, mas ressaltou a necessidade de uma conversa para aparar as arestas.