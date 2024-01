Sakamoto: Vídeo de Bolsonaro sobre o PL foi programado para circular

Circular aquele primeiro vídeo e esse segundo é uma disputa de poder dentro do PL a respeito do grupo bolsonarista e não-bolsonarista. O Bolsonaro faz uma disputa de poder dentro do PL, ele quer que a vontade dele seja refletida no restante do partido, mas o partido também tem suas pautas, necessidades. Inclusive, parte do partido vota com a base do Lula eventualmente. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Esse vídeo-resposta do Bolsonaro faz parte de uma disputa de poder de Bolsonaro dentro do PL. Para que? A gente vai ter nesse ano eleições municipais, o Valdemar quer criar mil prefeitos, o maior grupo da história do prefeito em todo país. O bolsonarismo também quer espalhar seus tentáculos, sua força e para isso precisa de força dentro, protagonismo e recurso dentro do PL, recurso do fundo eleitoral para poder fazer frente a isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bolsonaro faz aquela chantagem 'olha, vai implodir o partido'. Não vai implodir o partido. Aliás, se o Bolsonaro sair do partido e levar os seus sob essa justificativa é muito capaz, inclusive, de gente perder o mandato no meio disso, o PL reivindicar mandato ou pelo menos o fundo eleitoral ficar com o Valdemar. Isso é briga interna para dividir o pirão eleitoral utilizando essa crítica. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: