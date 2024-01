Nunes sobre saída de Marta: 'Fiquei muito chateado, minha esposa chorou'

Não se escolhe adversário. Em todas as pesquisas de segundo turno, eu ganho com bastante diferença de qualquer um deles. Talvez uma maior diferença entre um perfil e outro seja com o Boulos. Eu respeito as leis e ele não; sempre trabalhei muito e ele nunca. Sempre defendi a ordem e o progresso e ele é um pouco da desordem. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

O atual prefeito vê o apoio de Jair Bolsonaro como importante e ressaltou a liderança do ex-presidente. Nunes vê a aliança entre centro e direita como uma ferramenta importante para superar Boulos.

É inegável que temos em Bolsonaro um grande líder. Foi eleito presidente e, por um percentual bem pequeno, perdeu as eleições no segundo turno. Como todos, tem suas qualidades e defeitos, mas temos que reconhecer a liderança dele. Às vezes, esquecemos que estamos em um sistema democrático e precisamos respeitar todos os campos. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

