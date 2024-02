Análise: Barroso é otimista ao dizer que democracia não corre mais riscos

Os inquéritos ainda estão em andamento, nós sequer temos a revelação de mandantes e beneficiários formalmente de todo esse processo e isso vai continuar colocando o Tribunal sob ataque de algumas forças políticas que persistem no Brasil. Ainda que suas estratégias extremistas tenham sido reveladas. Eloísa Machado, professora de direito da FGV-SP

Talvez o ministro Barroso seja otimista demais frente aos fatos tal qual eles estão desenhados até agora. Eloísa Machado, professora de direito da FGV-SP

A professora explicou que a declaração seria um dos "silêncios eloquentes" recorrentes no Tribunal, juntamente com o evento pautado também pela retirada das grades de frente do STF.

O Tribunal gosta muito de falar em silêncios eloquentes. Me parece que esse foi um dos silêncios eloquentes do discurso ao não mencionar explicitamente o 8 de janeiro [de 2023], ainda que todo o contexto esteja pautado. Seja pela retirada das grades, seja justamente ao dizer que não há uma preocupação em relação à democracia. Eloísa Machado, professora de direito da FGV-SP

Eloísa também comenta o perfil do próprio ministro Luís Roberto Barroso.