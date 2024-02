Josias: Moraes e PF não podem dar motivos para os Bolsonaro se vitimizarem

Alexandre de Moraes e a Polícia Federal precisam redobrar os cuidados nas investigações sobre a chamada "Abin paralela" para não reforçar a vitimização da família Bolsonaro e de seus aliados, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (1º).

Em um inquérito como esse, envolvendo personagens como Bolsonaro e seus filhos, que são mestres na fabricação de subterfúgios, é preciso que os investigadores e Alexandre de Moraes sejam muito cuidadosos com tudo aquilo que levam aos autos.