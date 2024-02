MPF arquiva inquérito contra Torres, Ibaneis e cúpula da PM-DF pelo 8/1

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF

Ibaneis Rocha, governador do DF

Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário-executivo de Segurança Pública do DF

Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PM do DF

Jorge Eduardo Barreto Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da PM do DF

Klepter Rosa Gonçalves, ex-comandante-geral da PM do DF

Marília Ferreira de Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Segurança Pública do DF

Para o MPF, os acusados não tiveram "meios suficientes" para prever os ataques. Lima argumenta ainda que teria havido mudança "repentina" no perfil das pessoas que participaram dos atos, e isso não foi identificado antes de Anderson Torres sair de férias.

Defesa de Torres elogiou arquivamento pelo MPF. "A independência funcional e o alto nível técnico do Ministério Público Federal foram decisivos para demonstrar a inocência do ex-ministro Anderson Torres, em relação aos lamentáveis atos do 8 de janeiro", disse o advogado Eumar Novacki, em nota.

Ibaneis disse estar feliz com arquivamento. "Fico feliz que as coisas estão sendo aos poucos esclarecidas", disse o governador do DF ao UOL. "Decisão mais do que justa ante a completa falta de provas incriminatórias e a clara demonstração de sua inocência", acrescentou o advogado Alberto Zacharias Toron, que defende Ibaneis.

Mulher do coronel Naime disse que família está confiante da inocência do militar. "Estamos crendo que a Justiça será restabelecida", disse Mariana Adorno Naime. Segundo ela, o advogados do coronel optaram por não se manifestar nesse momento por uma estratégia de defesa. A reportagem tenta contato com os demais citados.

Torres e Ibaneis ainda são investigados no STF

Ex-secretário ficou preso por quase quatro meses, entre janeiro e maio de 2023. Ele foi acusado de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), ele era Secretário de Segurança do Distrito Federal no dia dos atentados.