Sakamoto: PF revela 'batom na cueca' da ação golpista de Bolsonaro

Para Sakamoto, o teor das declarações de Bolsonaro nesta reunião deixa clara sua intenção de continuar no poder mesmo tendo perdido as eleições. O colunista chamou a atenção para a falta de apoio da cúpula do Exército ao plano do ex-presidente, mesmo como todos os benefícios recebidos durante a gestão dele.

Ficará não só para o inquérito como para a própria História entender quais foram os fatores que levaram a cúpula das Forças Armadas não entrar de cabeça nessa história, uma vez que o Exército foi muito beneficiado durante os anos de Bolsonaro, de lagostas a filé mignon, próteses penianas e viagra.

Esse relatório, essas declarações e esse vídeo são o batom na cueca da ação golpista de Bolsonaro para tentar dobrar a República brasileira. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O que aconteceu

A PF tem um vídeo de uma reunião entre Bolsonaro e ministros, em que discutem uma "mecânica golpista". A transcrição do vídeo aparece na decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes para embasar a operação de hoje da PF, que teve Bolsonaro, assessores e militares como alvos

Josias: Moraes usa punhal de Cid para mostrar tamanho da lâmina a Bolsonaro

A operação da Polícia Federal com Jair Bolsonaro como alvo mostra que a delação de Mauro Cid começa a ter resultados práticos contra os "peixes grandes" da trama golpista, afirmou Josias de Souza.