Se o governo fez acordo, tem que cumprir, diz Lula sobre discurso de Lira

O presidente Lula (PT) falou hoje sobre as relações com o Congresso e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e disse que o governo irá cumprir qualquer acordo que tenha sido feito.

O que aconteceu

Lula disse que o governo vai fazer o combinado. "Acho que ele [Lira] pode ter razão é que, se o governo fez acordo dentro do Congresso, ou através do ministro de Relações Institucionais, ou do ministro da Fazenda, a gente tem que cumprir. Quando você não cumpre o acordo feito, vai ficar mais caro", declarou em entrevista à rádio Itatiaia.

Presidente disse que negociação não vai passar por entrega de cargos. "Não tem reforma [ministerial] e não tem mais cargo", disse. "Nós cumprimos acordos, o que queremos é que o Congresso seja parceiro nessa recuperação do país".