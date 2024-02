Toffoli faz pedido de vista e suspende julgamento que pode prender Collor

O ministro Dias Toffoli, do STF, pediu vista e suspendeu um julgamento que pode terminar com a prisão do ex-senador Fernando Collor (PRD).

O que aconteceu

Toffoli fez o pedido de vista após Alexandre Moraes dar início ao julgamento na sexta-feira (9). Na prática, esse pedido paralisa o julgamento para que Toffoli tenha mais tempo para analisar o recurso da defesa do ex-senador. Uma mudança no regimento interno do STF no ano passado prevê que ele tem até 90 dias para devolver o caso para julgamento.

Os advogados de Collor recorrem contra condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-senador foi condenado em maio do ano passado e teve dosimetria de pena fixada em 8 anos e 10 meses de prisão. À época, como ainda cabia recurso, Collor não foi preso.