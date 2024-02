Bolsonaro ficará em silêncio até ter acesso a mensagens de Cid, diz defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que ele vai ficar em silêncio em depoimento à PF até ter acesso a todas as mensagens coletadas pela corporação durante as investigações. Nessas mensagens também estão conversas recuperadas do celular do tenente-coronel Mauro Cid.

O que aconteceu

Os advogados de Bolsonaro dizem que querem acesso a todos os elementos da investigação da PF. Eles afirmam que o ex-presidente não vai dar nenhuma declaração até que as informações dos autos sejam compartilhadas.

A defesa afirma que o ex-presidente vai colaborar, mas só depois da "preservação da amplitude do direito à ampla defesa". Para ela, esse direito de Bolsonaro "está sendo tolhido pelo represamento de elementos cruciais para a compreensão dos fatos".