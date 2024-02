Bolsonaro é intimado pela PF para falar sobre golpe, mas defesa quer adiar

A defesa diz ainda que "já se passaram quase dez meses da primeira busca e apreensão dos aparelhos celulares, meses durante os quais o peticionário se viu não só atacado, mas também questionado com base em conteúdo de mídias às quais não teve acesso". "Por outras palavras, fica lançado a todo tipo de crítica e prejulgamento, sem condições mínimas de formalizar qualquer resposta, diante da cegueira que lhe foi imposta."

No Twitter, o advogado e assessor de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, afirmou que os advogados estão tomando "as devidas providências a fim de assegurar ao presidente toda a ampla defesa prevista constitucionalmente".

Outros alvos da operação como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto, também foram intimados a depor nesta semana.

Passaporte apreendido e dinheiro para os EUA

Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão no último dia 8 e teve que entregar o seu passaporte à PF. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Moraes determinou apreensão de documento de Bolsonaro e outros alvos da ação por risco de fuga. "Frustrada a consumação do golpe de Estado [...], identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país, sob as mais variadas justificativas (férias ou descanso), como no caso do ex-presidente", disse Moraes na decisão.