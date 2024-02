Fim da 'saidinha' reduz chance de preso deixar o crime, dizem especialistas

O fim da "saidinha" em datas comemorativas prejudica o retorno do preso à vida em sociedade, reduz as chances de que ele abandone o crime e torna as prisões mais inseguras, de acordo com especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Especialistas veem prejuízo à ressocialização do preso. O fim da "saidinha" prejudicaria a reinserção do preso na sociedade, favorecendo o retorno ao crime, de acordo com especialistas ouvidos pelo UOL. Eles também apontam que a mudança pode piorar as já precárias condições das prisões, com risco de rebeliões.