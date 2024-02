Saúde confirma troca em secretaria que aprovou evento com dança erótica

Pasta nega pressão. Na nota, o ministério informou que a troca é um "processo natural ao longo da gestão" e ainda afirmou que a decisão "não foi baseada em nenhum tipo de pressão interna ou externa". Porém, uma matéria do Estadão Conteúdo mostrou que Nésio, que é médico sanitarista, era pressionado por líderes partidários e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que estavam insatisfeitos com a distribuição de verbas da pasta. A nota não relaciona a substituição com o evento polêmico de 2023.

Ministra Nísia Trindade agradece o agora ex-secretário pela colaboração. No texto, a ministra aponta que a experiência de Nésio "muito contribuiu para a gestão deste ministério". Nésio estava no cargo desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Ministério da Saúde, ele foi o encarregado de gerenciar políticas relacionadas ao SUS (Sistema Único de Saúde) e ao programa Mais Médicos.

Nésio sofreu pressão de Lira antes de ser exonerado

Nésio Fernandes Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Secretaria chefiada por Nésio era alvo de descontentamento de líderes partidários na Câmara dos Deputados. No começo deste mês, Lira formulou um requerimento de informações (RIC) destinado à ministra da Saúde questionando a pasta sobre os critérios para a distribuição de verbas para serviços de média e alta complexidade (MAC) e de pagamento de emendas parlamentares. O pedido de informações foi assinado por líderes de outros seis partidos: PDT, Republicanos, União Brasil, PSDB, Podemos e PL. É inusual que o presidente da Casa faça este tipo de questionamento.

Ministério empenhou (isto é, reservou para pagamentos) o equivalente a 98% do valor total das emendas apresentadas: R$ 12,5 bilhões. Apesar do descontentamento dos parlamentares, a pasta também empenhou 91% do total das verbas remanescentes do Orçamento Secreto. No Ministério da Saúde, essas verbas somavam R$ 2,67 bilhões em 2023. A partir do requerimento de Lira, especialistas em Orçamento da Câmara e do Ministério da Saúde passaram a se reunir para rastrear o envio de verbas por parte da pasta.