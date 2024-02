STF condena casal a 17 anos de prisão por participação no 8/1

O casal ainda foi condenado a pagar R$ 30 milhões, quitação que será dividida entre os outros condenados para um fundo determinado pelo STF. Eles foram condenador por: abolição violenta do estado democrático de direito; golpe de estado; dano qualificado; deterioração do patrimônio; associação criminosa armada

O voto de Moraes foi acompanhado pelos ministros Carmén Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Dias Toffoli. Já Luís Roberto Barroso, presidente do STF, André Mendonça e Nunes Marques divergiram do relator, enquanto Cristiano Zanin e Edson Fachin acompanharam Moraes com ressalvas.

O UOL tenta contato com a defesa do casal sobre a condenação. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Atos golpistas

Alessandra gravou vídeo no momento da invasão ao Senado e ofendeu parlamentares de Mato Grosso, seu estado de origem.

No dia do ataque, ela publicou uma gravação dizendo seu nome completo e chamando senadores de traidores. "Estou sentada na cadeira do traidor (Cárlos Fávaro) da Pátria, do Mato Grosso. E eu quero dizer como mato-grossense, que meu nome é Alessandra Faria Rondon. Só saio daqui quando os traidores da Pátria estiverem presos (Carlos Fávaro, Wellington Fagundes e Jayme Campos). Queremos intervenção militar, já".