Josias: Tarcísio não se deu conta de que precisa se distanciar de Bolsonaro

Na visão de Josias, Tarcísio faz uma aposta arriscada ao se mostrar fiel a Bolsonaro, mesmo com o cerco se fechando ao ex-presidente com as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Do ponto de vista político, é um risco que não é negligenciável, mas o governador decidiu corrê-lo. Não é simplesmente hospedar Bolsonaro, mas ele vai ao ato na Paulista e discursará por lá. De fato, Tarcísio está abraçando a radioatividade. O risco político é grande. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Ato de Bolsonaro na Paulista não tem menor risco de dar certo

Para Josias, o ato pró-Bolsonaro de domingo na Paulista "não tem chance de dar certo", já que a manifestação não alterará a situação criminal do ex-presidente.