Defesa de coronel aliado de Bolsonaro diz que PF o coagiu a adotar silêncio

Kuntz informou que pretende acionar a OAB para avaliar o caso. Ele disse que pediu que a PF marque o quanto antes o depoimento do coronel, já que ele está detido no Batalhão do Exército.

"Aguarda-se, portanto, imediata definição de nova data para que possa exercer o seu direito de defesa de forma plena e, em ato contínuo, reiterar o seu pedido de liberdade que está pendente de apreciação desde o dia 14.02", diz a defesa.

Segundo o advogado, o coronel não adotou a mesma estratégia do ex-presidente Bolsonaro.

"Está sendo dito que ele simplesmente ficou em silêncio. É mentira. Ele não teve oportunidade de responder as perguntas. Foi levado ao quartel sem que o ato tenha ocorrido", afirmou à coluna.

Procurada, a Polícia Federal afirmou que Câmara "foi intimado com antecedência regulamentar e apresentou-se no dia e horários definidos (22/2, às 14:30). Todavia, não compareceu acompanhado de advogado". Kuntz, que representa o coronel, acompanhava o depoimento de Tércio no mesmo momento.

Segundo a PF, foi solicitado o adiamento da oitiva para 16:30, mas - novamente - Câmara apresentou-se sem advogado. "Foi facultado a ele prestar depoimento sem assistência advocatícia, o que ele optou por não fazer e decidiu ficar em silêncio. Em seguida, assinou o termo", diz a PF, em nota.