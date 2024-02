Bolsonaro não consultou filhos para ato e deixou PL fora da organização

Parlamentares bolsonaristas aprovaram a iniciativa de levar milhares de pessoas a São Paulo. Eles dizem que o caminho judicial está inviabilizado pelo que consideram uma perseguição de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), por isso uma demonstração de popularidade se faz necessária.

A falta de consulta aos aliados foi ironizada por deputados governistas e até alguns da oposição. Os parlamentares diziam que o ex-presidente adotou o pastor como conselheiro político.

Valdemar Costa Neto também não foi consultado, apenas comunicado Imagem: Reprodução

Ato de Bolsonaro, não do PL

O presidente do PL foi comunicado depois que a decisão estava tomada. Passado o Carnaval, a sede do partido em Brasília recebeu a reunião de preparação do ato, que conta com Malafaia como principal organizador.

Ficou decidido que o evento é uma iniciativa de Bolsonaro. O PL ficaria de fora do evento e não poderia ser vinculado ao que acontecer na avenida Paulista no domingo.