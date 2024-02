Como no 8/1, bolsonaristas montam caravanas para ato na avenida Paulista

Caravana de Curitiba contará com seis ônibus. Os veículos partirão a 0h de domingo da capital paranaense. Cada um dos passageiros pagará R$ 170 pelo translado. Na tarde da última quinta (22), as vagas nos ônibus leito já tinham acabado e só estavam disponíveis 12 lugares em veículos do tipo semi-leito.

Grupo de São José dos Campos (SP) tem fila de espera. Com passagens a R$ 50, a caravana que partirá com três ônibus da cidade do Vale do Paraíba às 9h30 no próximo domingo lotou na última quinta (22).

Os lugares também estão esgotados na caravana que partirá de Ribeirão Preto. Na cidade do interior de São Paulo, não há fila de espera para interessados.

Anúncios na internet divulgam outras caravanas, que não puderam ser confirmadas. Um deles informa sobre um grupo que partirá de Itajubá (MG) às 6h de domingo, com passagens por R$ 115. Já outro divulga uma caravana que sairá da região de Santa Bárbara do Oeste (SP) e Americana (SP) e que ainda tinha lugares até quarta (21).

Governo de SP finaliza plano de ação

Cerca de 2 mil policiais acompanharão o ato na Paulista. Força Tática, Batalhão de Choque e Cavalaria são algumas das unidades da PM que cederão agentes. Drones e câmeras também serão usados.