Bolsonarismo une ideias da teologia e do populismo, diz estudo inédito

Para especialista, corrente ligada a Bolsonaro pode ser definida como fundamentalismo político. A categoria une conceitos da teologia (como a luta do bem contra o mal) e do populismo (como a atribuição de um mesmo valor a atores antes vistos como diferentes). Um exemplo disso é a visão de que PT e PSDB são partidos com os mesmos problemas e que integram um sistema corrompido — juntamente com a mídia, a Justiça e outras instituições.

Amorim destaca a influência das ideias de Olavo de Carvalho, tido como "grande mestre" pelos entrevistados. Um exemplo é a compreensão da política como uma disputa entre partes que buscam se exterminar, e não entre partes que brigam pelo poder, como é de praxe na democracia. O guru conservador, que influenciou fortemente vários bolsonaristas, morreu em 2022, aos 74 anos, nos Estados Unidos.

Estudo cria imagem objetiva do que pensam os bolsonaristas, diz especialista em extrema direita. Professor titular da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), João Cezar de Castro Rocha destaca que a pesquisa tem o mérito de mostrar como a manipulação de informação é usada dentro do movimento.

"Nunca vi Bolsonaro falar uma mentira", diz entrevistado

Segundo Amorim, a desinformação tem papel decisivo no bolsonarismo. "Ela cria um ambiente no qual certas ideias são difundidas e confirmadas o tempo todo", diz ele. Um efeito colateral disso é a desconfiança em relação a dados que vão na contramão do que está sendo reforçado.

Desinformação se dá por meio de várias técnicas, conhecidas pelos seus nomes em inglês. Firehose (fluxo intenso e contínuo de informações falsas), astroturfing (distribuição de mensagens na internet por robôs e outros meios) e doxxing (exposição de dados pessoais como forma de ameaça) são alguns dos métodos usados na bolha bolsonarista identificados pelo cientista.