Bolsonaro visita mulher que caiu de árvore e teve pulmão perfurado em ato

Nas imagens, o líder político aparece de máscara, entrando no hospital e a visitando no quarto. Os dois conversam e se cumprimentam. O conteúdo da conversa, no entanto, não foi divulgado.

Na saída, Bolsonaro ainda tirou foto com algumas pessoas que estavam no local.

Miriam Lopes Miranda caiu da árvore e teve o pulmão perfurado, segundo a polícia. Ela estava em cima de uma árvore acompanhando a manifestação em apoio ao ex-presidente quando se acidentou.

Alta temperatura

Durante o ato na Paulista, pessoas passaram mal por causa do calor. Pouco depois do início do ato, a temperatura chegou aos 30 graus.

Houve registros de desmaios. Espaços eram abertos no meio da multidão para atendimentos.