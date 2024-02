Ministro diz que fala de Bolsonaro foi 'confissão de crimes praticados'

Militância vaia pergunta. O ministro foi o único que se pronunciou após um evento que anunciava a transformação de imóveis da União ociosos em moradias populares. Petistas que acompanhavam o evento vaiaram uma jornalista após ela questionar o presidente Lula (PT) sobre o ato.

Lula ficou em silêncio e ignorou o questionamento. As vaias só cessaram depois que a equipe do presidente pediu silêncio para os apoiadores. Mais adiante na entrevista, outra jornalista refez a pergunta, mas ficou igualmente sem resposta dos ministros. Lula deixou a coletiva no meio.

O que disse Bolsonaro na Paulista

Bolsonaro citou em sua fala o que ficou conhecido como "minuta do golpe". O documento foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em janeiro de 2023. "O que é golpe? É tanque na rua, é arma, conspiração. Nada disso foi feito no Brasil", disse Bolsonaro no ato.

Ex-presidente negou que a "minuta do golpe" representasse um plano antidemocrático. "Por que continuam me acusando de golpe? Porque agora tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Apesar de não ser golpe estado de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos."

Bolsonaro também pediu anistia a envolvidos no 8/1. "Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Pedimos um projeto de anistia para que seja feita justiça no Brasil. Quem porventura depredou, que pague, mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade."