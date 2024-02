Grupo que se passava por senadores para aplicar golpes é alvo de operação

A quadrilha usava as imagens e nomes de políticos para perfis no WhatsApp. As próprias autoridades, a maioria senadores, procuraram a delegacia para denunciar o crime.

17 políticos teriam sido vítimas. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha se passou por 11 senadores, 4 deputados federais e 2 prefeitos.

Os suspeitos entravam em contato com pessoas informando que havia uma ''doação'' disponível. Eles diziam que os produtos seriam entregues se fizessem um depósito ao motorista do caminhão responsável pela entrega.

A quadrilha irá responder pelos crimes de associação criminosa, falsa identidade e estelionato. A pena pode atingir nove anos de prisão. As investigações duraram sete meses, informou a Polícia.

Políticos que tiveram o nome usado

Senador Humberto Costa (PT-PE)