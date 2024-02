'Ninguém vai programar um golpe na frente de 30 pessoas', diz Bolsonaro

Alguém gravou essa reunião de 2022, não sei quem foi. Mas ninguém vai programar um golpe na frente de 30 pessoas, pelo menos.

Jair Bolsonaro

Polícia Federal deve incluir declaração de Bolsonaro em ato do domingo (25) no inquérito. No ato com apoiadores, Bolsonaro argumentou que não poderia dar um golpe com instrumentos da Constituição, como um decreto de sítio. Uma minuta com o plano que ignorava o resultado legítimo das urnas e sugeria até a prisão de ministros do Supremo foi debatida e modificada pelo ex-presidente, apontam as investigações.

Bolsonaro admitiu fala 'grave' sobre urnas. Para ele, sua declaração mais grave foi ter acertado, "sem querer", a porcentagem de 49% dos votos que obteve ao fim do 2º turno, quando foi derrotado por Lula.

Ex-presidente voltou a pedir por uma anistia a investigados e condenados por atos golpistas —e sugere que Executivo encabece projeto. Para Bolsonaro, esse seria um ato de "apaziguamento". No entanto, ele próprio admite que nem o Congresso tem parlamentares o suficiente para apoiar projeto.

Outros atos de apoio não estão previstos. Questionado sobre possibilidade de mais manifestações para demonstrar força política, Bolsonaro negou que haja alguma programação em planejamento.

Ex-presidente também comentou de inquérito da PF sobre importunação de baleias. Em depoimento prestado hoje, o ex-presidente confirmou ser a pessoa identificada no vídeo e acusou o ministério de Marina Silva, a pasta do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, por ter apontado ao Ministério Público Federal possíveis crimes ambientais no caso. Bolsonaro disse esperar que o caso seja arquivado.