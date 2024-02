Sakamoto: Projeto sobre uberização melhora pouco vida de trabalhador de app

As propostas que estão sendo discutidas no Executivo, Legislativo e Judiciário para definir direitos trabalhistas para entregadores e motoristas de aplicativos devem ter mais a cara das empresas e vão melhorar apenas um pouco a condição desses trabalhadores, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto ao UOL News desta quarta (28). Hoje, o STF formou maioria para reconhecer o amplo alcance do debate sobre vínculo trabalhista empregatício.

Formar maioria significa que o Supremo afirmou que a questão do vínculo empregatício entre trabalhadores de aplicativos e as plataformas, que está sendo debatida em diversas instância da Justiça, será decidida por ele e vai valer para todo o Brasil. Hoje, no Supremo, há uma ampla maioria para o não reconhecimento desse vínculo. Ministros com tendência pró-trabalhador eram a Rosa Weber e o Edson Fachin. Com a aposentadoria da Rosa Weber, a aposta é que o Flávio Dino tenha a mesma tendência pró-trabalhador, mas, mesmo assim, é uma minoria dentro do STF. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O STF deixa claro que terá a palavra final, mas o governo também se movimenta para criar regras sobre a uberização.