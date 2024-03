MST: Ato da esquerda não é resposta a Bolsonaro, mas à agenda golpista

Rodrigues descartou a possibilidade de um dos motes da manifestação ser a prisão de Jair Bolsonaro. O diretor do MST ressaltou o respeito ao andamento do processo legal contra o ex-presidente.

[O ato] É a favor da democracia e contra a anistia. Não existe Bolsonaro na palavra de ordem. Não queremos que ele esteja no centro da pauta, nem no caso de prisão, nem de outros assuntos. É uma mobilização contra a agenda golpista, que é muito mais ampla do que o Bolsonaro.

Um setor acha que deveríamos pautar o tema da prisão do Bolsonaro. e pressionar o STF para fazer isso logo. Nós avaliamos que isso é uma decisão da Justiça. Por isso, a pauta [do ato] é política.

Achamos que Bolsonaro deve ser preso se houver um processo legal, com o direito de defesa, transitado em julgado. Feito isso, a Justiça decide se ele pode ser preso ou não. Não podemos antecipar essa agenda porque iria contra tudo o que fizemos no debate sobre o presidente Lula. João Paulo Rodrigues, diretor nacional do MST

Rodrigues disse que Lula foi convidado para participar da manifestação, mas ainda não definiu se irá ou não. Há ainda dúvidas sobre onde será realizado o ato central — em Salvador ou em São Paulo.