TSE publica resoluções para eleições 2024; restrição de IA está inclusa

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) publicou nesta sexta-feira (1), em edição extra do Diário Oficial, as 12 resoluções que vão reger as eleições municipais deste ano. As normas já haviam sido aprovadas na terça-feira (27).

O que aconteceu

As resoluções fixam regras do pleito, previsto para o dia 6 de outubro (1º turno).

Entre as normas está uma resolução sobre propaganda eleitoral que proíbe o uso das chamadas "deepfakes". A técnica usa a IA (Inteligência Artifical) para manipular rostos de pessoas, como figuras públicas. Quem descumprir a regra poderá ser punido com a cassação do registro de candidatura e/ou a perda do mandato, caso seja eleito.