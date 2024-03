Wellington Dias: Prisão de Bolsonaro deve ser sustentada na lei

Ato será contra anistia, diz diretor do MST

Durante o UOL News, João Paulo Rodrigues, diretor nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), disse que o ato será a favor da democracia e contra a anistia. Ele também descartou a possibilidade de um dos motes da manifestação ser a prisão de Jair Bolsonaro.

[O ato] É a favor da democracia e contra a anistia. Não existe Bolsonaro na palavra de ordem. Não queremos que ele esteja no centro da pauta, nem no caso de prisão, nem de outros assuntos. É uma mobilização contra a agenda golpista, que é muito mais ampla do que o Bolsonaro.

Um setor acha que deveríamos pautar o tema da prisão do Bolsonaro. e pressionar o STF para fazer isso logo. Nós avaliamos que isso é uma decisão da Justiça. Por isso, a pauta [do ato] é política.

Achamos que Bolsonaro deve ser preso se houver um processo legal, com o direito de defesa, transitado em julgado. Feito isso, a Justiça decide se ele pode ser preso ou não. Não podemos antecipar essa agenda porque iria contra tudo o que fizemos no debate sobre o presidente Lula. João Paulo Rodrigues, diretor nacional do MST

