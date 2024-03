'Justiça tem julgado com interesses', diz Zema sobre ações contra Bolsonaro

Eu sou favorável a toda investigação. Eu sempre falo que quem não deve, não teme. Eu só temo que possa haver alguma parcialidade. Aí é que está a questão. A Justiça no Brasil, no meu entender, tem demonstrado que muitas vezes tem julgado de acordo com interesses políticos e não de acordo com a lei. E isso me parece que ficou bastante acentuado nesses últimos 14 meses.

O período citado na fala de Zema coincide com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro protesta contra Moraes

Em fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro já havia entrado com recurso no STF pedindo o afastamento de Moraes da relatoria do inquérito que apura a existência de uma trama golpista durante seu governo.

A defesa argumentou que o ministro não poderia ser interessado e, ao mesmo tempo, juiz do caso. Isso porque o ministro aparece nas investigações como alvo dos supostos atos golpistas.