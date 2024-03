Josias: Lewandowski se converteu em administrador de crise

Há pouco mais de um mês como ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski se converteu em administrador de crise após a fuga de dois detentos do presídio federal de Mossoró (RN), analisou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta segunda-feira (4).

Fernandinho Beira-Mar, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, foi transferido para Catanduvas, no Paraná, no sábado (2). A mudança se deu após a penitenciária registrar a primeira fuga de detentos de uma unidade de segurança máxima.