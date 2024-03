Defesa de Bolsonaro sugere perito para analisar vídeo postado no Facebook

A Meta afirmou durante o processo que o vídeo foi deletado pelo perfil do ex-presidente antes da determinação de preservação do conteúdo.

No dia 8 daquele mês, o UOL noticiou que o vídeo era facilmente encontrado por meio da plataforma MetaMemo. O site arquiva publicações da família Bolsonaro na internet e não tem relação com a controladora do Facebook. A informação foi publicada inicialmente pelo site The Intercept Brasil.