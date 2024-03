Lula diz que burocracia 'enche o saco' e atrapalha no combate à fome

O presidente Lula (PT) apontou hoje a burocracia estatal como um dos empecilho no combate à fome no Brasil, durante a retomada do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional).

O que aconteceu

Lula assinou hoje decretos sobre as cozinhas solidárias e a nova cesta básica. Tirar o Brasil do Mapa da Fome até o fim do mandato, em 2026, é uma das principais promessas do governo, mas, como o UOL mostrou, com dados desatualizados, a gestão não tem um parâmetro de quantas pessoas estão em insegurança alimentar grave no país hoje.

A servidores e membros do conselho, Lula reclamou da burocracia e cobrou celeridade. Para o presidente, a erradicação da fome só não vai ser conquistada se o governo "burocrata e preguiçoso não trabalhar".