Ex-procurador em SP, Sarrubbo é nomeado secretário no Ministério da Justiça

Quem é Sarrubbo

Membro do Ministério Público de São Paulo desde 1989, Sarrubbo foi procurador-geral de Justiça. Ele estava na chefia do MP paulista desde 2020, quando foi indicado por João Doria, então governador de São Paulo. Em 2022, foi reconduzido por Rodrigo Garcia para um novo mandato de dois anos, que se encerraria em abril.

Antes do convite para integrar o Ministério da Justiça, Sarrubbo era cotado para o STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ele ocuparia a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Laurita Vaz.

Ex-procurador é o rosto do principal desafio de Lewandowski na pasta. O ex-ministro do Supremo foi contra a recriação do Ministério da Segurança Pública, uma das áreas em que o governo Lula é criticado por pouco avanço.