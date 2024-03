Michelle rebate Lula sobre Bolsonaro ser preso: 'Quando vai virar a chave?'

Golpe estava desenhado

O presidente havia abandonado discursos contundentes contra o adversário há um tempo, mas retomou após as manifestações. Ao passo que o governo tentava evitar o assunto, o próprio Lula chegou a assumir que o ato na Avenida Paulista teve relevância.

Ao subir ao palco, Lula vou recebido por gritos de "sem anistia" pelos militantes e profissionais da cultura, além do tradicional "olê olê olá". Gritos como este são comuns em eventos com o petista no Palácio do Planalto. Lula costuma não levar para frente, mas os presentes no palco aplaudiram.

Ele [Bolsonaro] imaginava que as pessoas que ele pagou, que ele organizou e que ajudou a financiar para ficar nas portas dos quartéis, ele achava que essa gente ia dar o golpe e, possivelmente, ele fosse ungido pelo povo fascista desse país para voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que estava desenhado, mas era isso que não aconteceu.

Lula, na abertura da CNC

A PF já identificou movimentos suspeitos de Bolsonaro e seus principais aliados com a invasão à praça dos Três Poderes. Os generais Braga Netto e Augusto Heleno, ex-ministros de Bolsonaro e próximos ao presidente, por exemplo, estiveram com alguns dos manifestantes que tomaram Brasília no dia 8 de janeiro.

Lula provocou ainda que Bolsonaro ficou "com medo da posse". Para Lula, a sua terceira posse mostrou que havia muitas pessoas ao seu lado e que as urnas eletrônicas "não mentiram para ele", relembrando que foi solicitada a reavaliação dos votos apenas do 2º turno e não do primeiro, em que os partidos de direita tinham conseguido aprovar muitos nomes para os cargos na disputa.