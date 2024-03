Bolsonaro entra em campo e Tarcísio deve trocar o Republicanos pelo PL

Tarcísio de Freitas deve atender um pedido de Jair Bolsonaro e trocar de partido em breve. Eleito pelo Republicanos, o governador de São Paulo está acertando sua filiação ao PL, partido do ex-presidente.

O que aconteceu

As conversas foram intermediadas por Bolsonaro. Tarcísio abriu as portas do Palácio dos Bandeirantes para o padrinho político e foi anfitrião do ex-presidente no final de semana da manifestação bolsonarista na avenida Paulista, em São Paulo, no dia 25 de feveireiro.

Apesar de as negociações serem antigas, o UOL apurou que quase a filiação foi anunciada no ato na Paulista. A situação demonstra como o final de semana que Bolsonaro passou com Tarcísio foi importante para a aproximação do governador com o PL. Na ocasião, o governador rasgou elogios ao ex-presidente.