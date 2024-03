Governo diz que 45 mil empresas enviaram dados sobre igualdade salarial

Punição é apenas multa

Foi criada uma plataforma segura para as empresas inserirem os dados, protegidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). As empresas terão até 31 de março para divulgar as informações de maneira interna. Depois disso, poderão compartilhar as informações em suas páginas oficiais ou perfis nas redes sociais.

Punição fraca. Ficarão a cargo de fiscalizar a medida o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério das Mulheres. Não há, no entanto, qualquer tipo de punição para as empresas que não cumprirem a lei —apenas o pagamento de uma multa.

O nosso objetivo nunca foi punir as empresas. Mas construir uma nova cultura no país e construir dados para que todas as empresas venham a cumprir a legislação, que é a igualdade entre homens e mulheres. Nunca tivemos como objetivo ser uma lei punitivista, mas educativa.

Rosane da Silva, secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres

Algumas empresas têm recorrido à Justiça para não revelar os números. Segundo levantamento da consultoria IDados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as mulheres ganham cerca de 20% menos do que os homens no Brasil.

Ministério não fornece dados. A reportagem pediu ao ministério as informações, mesmo que parciais, referentes aos relatórios salariais. No entanto, o pedido de Lei de Acesso à Informação não foi atendido. Um novo pedido foi feito, mas ainda está dentro do prazo.