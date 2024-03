Caroline de Toni sobre anistia: Não teria problema nenhum de pautar

Entendo que houve excessos por parte de julgamentos de alguns desses processos, de pessoas que nem estavam muitas vezes na baderna, foram presas e estão com tornozeleira. Teria que designar um novo relator para esse projeto. A princípio, não está pronto para pauta. Caroline de Toni, deputada federal (PL-SC) e nova presidente da CCJ

Não entendemos rejeição por presidência da CCJ, diz Caroline de Toni

Caroline disse ter estranhado a reação negativa à escolha de um nome do PL para presidir a CCJ. A deputada federal alegou que havia um acordo com o presidente da Câmara Arthur Lira e outras lideranças.

A CCJ seria de direito, segundo o regimento, do PL, no primeiro ano de mandato. Não assumimos desde o primeiro ano porque fizemos um acordo. Na época do Bolsonaro, no primeiro ano, a CCJ ficou com a base aliada. [Arthur] Lira e os demais partidos do grande bloco pediram um gesto do PL para que deixasse a CCJ no primeiro ano para o partido alinhado ao governo. E foi feito. Ou seja: já houve diálogo dos líderes nesse sentido. Tanto que não entendemos por que houve essa rejeição no segundo ano se a primeira escolha era direito do PL, segundo o regimento. Caroline de Toni, deputada federal (PL-SC) e nova presidente da CCJ

Acredito que alguns excessos merecem correção, diz deputada sobre Moraes

Defensora do impeachment de Alexandre de Moraes, Carolina reafirmou sua posição sobre o ministro do STF por considerar que ele cometeu excessos.