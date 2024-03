Reinaldo: Escarcéu sobre Petrobras ignora números positivos da empresa

Mas, apesar da queda no valor, Reinaldo destacou que os números da empresa em 2023 podem ser considerados excelentes.

A Petrobras teve o segundo maior lucro da história e só perdeu para 2022. Também teve o terceiro maior lucro das empresas de capital aberto da história do Brasil e foi o quarto lucro entre todas as petroleiras do mundo. Reinaldo Azevedo

Além de destacar os resultados positivos da estatal brasileira, o colunista do UOL também ressaltou que o preço do petróleo caiu em todo o mundo e, por isso, diversas empresas do setor tiveram queda em seus lucros.

O lucro da Petrobras caiu 33,8%, mas o da Chevron caiu 40% porque o preço do petróleo caiu. Da Shell caiu e da Exxonmobil também caiu. Aliás, quando se pega as maiores petroleiras do mundo, a Petrobras fica entre as cinco, em quarto lugar na queda de lucro. Os números da Petrobras são formidáveis e os números de 2022 eram absurdos e a Petrobras foi a segunda maior distribuidora de dividendos do mundo. Enquanto isso, aqui dentro, Bolsonaro enfiava goela abaixo do Congresso uma PEC para baixar o combustível na porrada e prejudicou a arrecadação do governo federal. Reinaldo Azevedo

***

