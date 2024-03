'Voto' de presidente da Petrobras em dividendos causa estranheza no governo

O alinhamento do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com os acionistas minoritários incomodou e causou estranheza entre representantes do governo no conselho da empresa.



A coluna apurou que a avaliação deles é que o eleitor decidiu trocar Jair Bolsonaro (PL) por Lula (PT) e não teria sentido manter a mesma política na empresa.



Mesmo sendo essa uma determinação do presidente Lula, Prates se absteve na votação que decidiu por não distribuir dividendos extraordinários para os acionistas, prática adotada nos últimos três anos.



Dos 11 votos, seis foram nessa linha, mas o placar só chegou a esse número por causa do voto da conselheira Rosangela Buzanelli, representante dos empregados.



O presidente Lula convocou Prates para uma reunião hoje (11) em Brasília, para um freio de arrumação.

Na última sexta (8), as ações da Petrobras tiveram forte queda após a divulgação do balanço da empresa, com lucro menor e pagamento de menos dividendos a acionistas.



A relação entre Prates e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se desgastou ainda mais após a votação. Segundo o jornal O Globo, Prates teria criticado a interferência do ministro e do chefe da Casa Civil, Rui Costa, no assunto dos dividendos, o que o teria levado a se abster.



Antes de dividirem a mesma área no governo, Prates e Silveira tinham uma boa relação no Senado quando exerciam mandatos.